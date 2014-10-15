更新版 1-中港个股：中国银行65亿美元优先股发行股息率定于6.75%，较此前降低

(新增最终定价)

路透新加坡10月15日 - 因获认购热烈，中国银行 周三晚间已将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。

此次发行规模将不超过65亿美元，符合监管当局今年批准中银的境外发行其他一级资本(AT1)额度。

在中银宣布定价之前，市场认购意向已达到逾230亿美元，包括锚定投资者认购45-50亿美元，此前中行对优先股的发行股息率区间定为6.875-7%。

这项Reg S类优先股设有第五年底可赎回权。受偿顺序低于中银的债权，包括第二级资本工具，但高于普通股。

派息将在第六年末重新设定，之后每五年重新设定一次，设定基准为指标五年期美国公债殖利率加上最初利差。

董事会可以权衡是否取消派息，并需经由股东通过，派息不进行累计。

此优先股也将附带转换条件，当第一级普通股资本比率来到5.125%时，则这些优先股将会全数或部份转换成中国银行香港上市的H股 ，转换价格为3.44港元。另外当中国银行监管机构宣告中国银行无法继续经营时，这些优先股也将进行转换，依照中国银行第二级资本工具吸收损失规定办理。