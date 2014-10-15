东南亚股市：多数市场反弹，印尼股市涨幅居前

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透曼谷10月15日 - 印尼股市周三连续第二日上涨，部分大型股的涨势盖过煤矿矿企股的下滑。其他东南亚地区大多数股市为收平或收低，全球经济成长疑虑仍挥之不去。
印尼股市 上涨0.8%至4,962.94点，继周二上涨0.2%后，更进一步弹离周一所及的低点4,913.05点。
交投活跃个股当中，Telkom Indonesia 跳涨2.9%。矿业股Indo Tambangraya Megah 大跌11.7%。
新加坡股市 小幅收高0.1%，泰国股市 上涨0.04%，马来西亚股市 和越南股市均收低。亚洲股市在大跌数日之后大致已企稳。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.48 -0.53 -0.13 +7.50 388.37
新加坡 3198.72 4.32 +0.14 +0.99 3167.43
马来西亚 1786.84 -9.54 -0.53 -4.29 1866.96
泰国 1547.41 0.63 +0.04 +19.15 1298.71
印尼 4962.94 40.36 +0.82 +16.11 4274.18
菲律宾 6991.19 45.13 +0.65 +18.70 5889.83
越南 604.29 -1.50 -0.25 +19.75 504.63
(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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