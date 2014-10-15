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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 19:17 BJT

国际油市：柴油价格跌破每桶100美元，为2010年以来首见

路透新加坡10月15日 - 亚洲指标柴油价格周三跌破每桶100美元，为2010年底以来首见，尾随原油价格走低；产业消息人士表示，这可能引发对柴油的需求。

路透数据显示，含硫500ppm柴油每桶跌至96.52美元，为2010年12月以来最低。

JBC Energy分析师团队周三在一份报告中指出，油价下跌可望提振运输行业的柴油需求。

他们提到，“过去四个月印度柴油需求再度增长，价格下跌提供需求进一步支撑，也可望扶助中国甚至全球的运输用油需求。”

部分来自非洲的需求提振柴油及航煤人气。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，未有航煤交易。

联合石化出售15万桶含硫500ppm柴油给BP，11月4-8日交运，每桶较新加坡11月3-7日报价贴水0.30美元。

道达尔出售25万桶含硫500ppm柴油给壳牌，10月30日至11月3日交运，每桶较新加坡10月29日至11月4日报价贴水0.30美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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