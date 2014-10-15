国际油市：柴油价格跌破每桶100美元，为2010年以来首见

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透新加坡10月15日 - 亚洲指标柴油价格周三跌破每桶100美元，为2010年底以来首见，尾随原油价格走低；产业消息人士表示，这可能引发对柴油的需求。
路透数据显示，含硫500ppm柴油每桶跌至96.52美元，为2010年12月以来最低。
JBC Energy分析师团队周三在一份报告中指出，油价下跌可望提振运输行业的柴油需求。
他们提到，“过去四个月印度柴油需求再度增长，价格下跌提供需求进一步支撑，也可望扶助中国甚至全球的运输用油需求。”
部分来自非洲的需求提振柴油及航煤人气。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，未有航煤交易。
联合石化出售15万桶含硫500ppm柴油给BP，11月4-8日交运，每桶较新加坡11月3-7日报价贴水0.30美元。
道达尔出售25万桶含硫500ppm柴油给壳牌，10月30日至11月3日交运，每桶较新加坡10月29日至11月4日报价贴水0.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)