美国数据：10月10日止当周抵押贷款申请增加，利率降至逾一年低点-MBA

路透纽约10月15日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因利率跌至2013年6月以来最低。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月10日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上扬5.6%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上扬10.6%，购房贷款申请指数下跌0.7%。

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30年期固息抵押贷款利率平均为4.20%，为2013年6月以来最低，较前一周的4.30%下降10个基点。

MBA首席经济学家Mike Fratantoni表示，“欧洲经济成长疲软的疑虑与日俱增，导致上周美国资产避险买盘增加，带动利率大举下滑。”