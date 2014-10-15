国际油市：亚洲380-cst燃料油跌破500美元大关，为近四年来首见

路透新加坡10月15日 - 亚洲380-cst燃料油价格周三跌至近四年低点，报每吨473美元，为2010年12月9日以来首度跌破500美元关卡。

380-cst燃料油价格并创下逾16个月以来单日最大跌幅，上回是在2010年11月23日见到此价位。

一新加坡交易商表示，“好久没见到价格跌到这个位置。如今就连买家都可能略趋保守。”

由于原油价格大跌，交易商预计燃料油行情将进一步下滑。

交易商们指出，供给更加充裕，且尽管统售价格下滑，但需求未如预期迅速回升。

“有更多套利船货来到，但公用事业对于燃料油需求一直不振。”

雪佛龙向摩科瑞买进两批2万吨180-cst燃料油，11月10-14日装运，均持平于新加坡10月现货报价。

摩科瑞售予兴隆2万吨380-cst燃料油，11月10-14日装运，亦持平于新加坡10月现货报价。(完)

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