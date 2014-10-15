希腊金融市场：股市盘中暴跌逾5%、公债收益率窜升，受政局不稳摇撼

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透雅典10月15日 - 希腊股市 周三连续第二日遭逢强烈抛盘，盘中重挫超过5.0%；交易商称原因在于政局不确定性，以及希腊公债收益率(殖利率)窜升。
1144GMT，希腊股市重挫5.1%至899.65点，权重的银行股 大跌4.35%。
希腊股市周二收盘大跌5.7%。
“卖压仍大，受到政局不确定性及债券收益率急升影响，”Attica Bank财富管理主管Theodore Krintas表示。
雅典当局已经表示，计画今年底前退出2,400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助方案，并从明年开始从债市借取所需资金。不过这些计画受到挫折，希腊10年期公债收益率周三因而升至7.6%上方。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。