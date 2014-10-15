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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 19:54 BJT

希腊金融市场：股市盘中暴跌逾5%、公债收益率窜升，受政局不稳摇撼

路透雅典10月15日 - 希腊股市 周三连续第二日遭逢强烈抛盘，盘中重挫超过5.0%；交易商称原因在于政局不确定性，以及希腊公债收益率(殖利率)窜升。

1144GMT，希腊股市重挫5.1%至899.65点，权重的银行股 大跌4.35%。

希腊股市周二收盘大跌5.7%。

“卖压仍大，受到政局不确定性及债券收益率急升影响，”Attica Bank财富管理主管Theodore Krintas表示。

雅典当局已经表示，计画今年底前退出2,400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助方案，并从明年开始从债市借取所需资金。不过这些计画受到挫折，希腊10年期公债收益率周三因而升至7.6%上方。(完)
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