美股业绩：美国银行受天价和解金拖累，第三季陷入亏损

路透10月15日 - 美国以资产计规模第二大银行--美国银行 周三公布普通股小幅季度亏损，大部分是肇因于该行在8月以天价166.5亿美元与美国政府就抵押贷款问题达成和解。

美国银行公布至9月30日为止的三个月内，归属于普通股股东的净亏损为7,000万美元，或每股亏损0.01美元。上年同期为获利22.2亿美元，或每股获利0.20美元。

包括优先股股利在内的净利从25亿美元下滑至1.68亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原预估该行第三季每股亏损0.09美元。目前尚不清楚所公布的数据是否可直接进行比较。

美国银行股价在盘前上涨0.4%至16.59美元。至周二收盘为止，股价自今年以来已上涨5.3%，是KBW银行股指数 成分股中表现第二佳的个股，仅次于富国银行 。

“我们见到强劲的客户活动，我们大多数业务与上年同期相较获利也有好转。”美国银行执行长莫尼汉说。

基金经理和分析师原先表示，该项与公司于2008年收购Countrywide Financial Corp、及六个月后收购美林有关的诉讼和解，可能终于让美国银行摆脱了上个10年的楼市泡沫。

美国银行是美国六大银行中第四家公布第三季业绩的银行，之前公布业绩的摩根大通 、花旗 也深受庞大法务费用的冲击。

美国银行法律诉讼成本在第三季增加至56亿美元，高于第二季的40亿美元，2013年第三季为11亿美元。

目前为止，美国银行同意支付解决与金融危机有关的诉讼金额约有700亿美元，是摩根大通已同意支付金额的两倍多。

第三季正体投资银行手续费收入较上年同期增加4%至14亿美元。

不计会计调整的债券交易营收增加11%至22亿美元，因市场活动在9月出现回升。花旗集团来自固定收益交易的营收成长5%，摩根大通为增加2%。

证券销售及交易营收同期增加6%至10亿美元。

美国银行最大业务零售银行部门的获利成长3.9%至18.6亿美元，受信贷损失准备减少所带动。该部门业务包括信用卡。