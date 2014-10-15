版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 21:35 BJT

美国热股：英特尔预计本季营收超越预期，盘初股价仍重挫5.6%

路透10月15日 - 英特尔 预计其本季营收超过预期，指称在假日季来临前，在个人电脑需求反弹的同时，供应链状况也良好。

个人电脑(PC)产业复苏推动英特尔股价在2014年累计上涨24%，成为表现最好的道琼工业指数成分股。

英特尔盘初股价挫跌5.6%至30.33美元，上日收报32.14美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐