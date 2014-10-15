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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 21:39 BJT

美国热股：贝莱德第三季获利成长26%，盘初股价仍下跌近2%

路透10月15日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周三公布第三季获利成长26%，管理资产规模则增加10%。 　　公司第三季净利9.17亿美元，或每股盈余5.37美元，高于上年同期的7.30亿美元，或每股4.21美元。

贝莱德盘初股价下跌近2%至301美元，上日收报306.74美元。(完)
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