美国热股：贝莱德第三季获利成长26%，盘初股价仍下跌近2%

路透10月15日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周三公布第三季获利成长26%，管理资产规模则增加10%。 公司第三季净利9.17亿美元，或每股盈余5.37美元，高于上年同期的7.30亿美元，或每股4.21美元。