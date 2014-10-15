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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 21:38 BJT

美国热股：美国银行季度小幅亏损，盘初股价下跌近2%

路透10月15日 - 美国以资产计规模第二大银行--美国银行 周三公布普通股季度小幅亏损，多肇因于该行在8月以天价166.5亿美元与美国政府就抵押贷款问题达成和解。

美国银行盘初股价下跌近2%至16.20美元，上日收报16.52美元。(完) 　　
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