国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，尽管有需求浮现

路透新加坡10月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下滑1.75美元至每吨74.90美元，较一年前低24%。本周虽有需求浮现但供应过度的情况仍持续着。

韩国Lotte Chemical加入买家的行列，买进11月下半月石脑油。

部分交易商说，Lotte Chemical支付的价格为较日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水14美元，这在韩国是2014年新低。

但有些交易商却不相信有人愿以这么深的贴水卖出，并表示每吨贴水11美元是比较合理的。

本周稍早时，在日本有一些交易私下成交，但细节不得而知。

三星道达尔石化和S-Oil Corp也分别买进11月下半月石脑油，后者所支付价格每吨较日本报价低8-9美元。

现货交易方面，伊藤忠商事从Socar买进12月下半月石脑油船货，每吨价格709美元。(完)

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