国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，尽管有需求浮现

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡10月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下滑1.75美元至每吨74.90美元，较一年前低24%。本周虽有需求浮现但供应过度的情况仍持续着。
韩国Lotte Chemical加入买家的行列，买进11月下半月石脑油。
部分交易商说，Lotte Chemical支付的价格为较日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水14美元，这在韩国是2014年新低。
但有些交易商却不相信有人愿以这么深的贴水卖出，并表示每吨贴水11美元是比较合理的。
本周稍早时，在日本有一些交易私下成交，但细节不得而知。
三星道达尔石化和S-Oil Corp也分别买进11月下半月石脑油，后者所支付价格每吨较日本报价低8-9美元。
现货交易方面，伊藤忠商事从Socar买进12月下半月石脑油船货，每吨价格709美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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