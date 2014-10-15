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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 21:41 BJT

美国热股：惠普将恢复股票回购，盘初股价下跌1.6%

路透10月15日 - 惠普(Hewlett-Packard) 周三表示，将恢复股票回购计画；上日消息人士对路透表示，惠普已与易安信电脑系统(EMC) 结束并购谈判。

惠普盘初股价下跌1.6%，上日收报32.24美元。(完)
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