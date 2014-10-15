美国个股：惠普称将恢复股票回购计划

路透10月15日 - 惠普 表示将恢复股票回购计划。就在一天之前， 熟悉情况的人士对路透表示，惠普已与企业数据存储设备制造商易安信电脑系统(EMC Corp) 结束并购谈判。

惠普表示，恢复股票回购计划是因不再具备导致该公司在8月暂停股票回购的“重大讯息”。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)