美国热股：艾伯维重新考虑Shire收购案，盘初股价挫跌3.5%

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透10月15日 - 美国制药商艾伯维(AbbVie) 表示，正重新考虑以550亿美元收购英国同业Shire 的并购案。美国政府数周前对“税负倒置”祭出严格的新规定，Shire市值即因而蒸发130亿美元。
艾伯维盘初股价挫跌3.5%至52.23美元，上日收报54.13美元；Shire股价大跌22.4%至189.8美元，上日收报244.57美元。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。