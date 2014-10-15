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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 21:37 BJT

美国热股：艾伯维重新考虑Shire收购案，盘初股价挫跌3.5%

路透10月15日 - 美国制药商艾伯维(AbbVie) 表示，正重新考虑以550亿美元收购英国同业Shire 的并购案。美国政府数周前对“税负倒置”祭出严格的新规定，Shire市值即因而蒸发130亿美元。

艾伯维盘初股价挫跌3.5%至52.23美元，上日收报54.13美元；Shire股价大跌22.4%至189.8美元，上日收报244.57美元。(完) 　　
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