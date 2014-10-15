美国股市：开盘挫跌，卖压加速涌现

路透纽约10月15日 - 美国股市周三开盘大跌，因经济数据疲弱，令市场愈发担忧全球经济体质，且担心企业购并活动可能减缓。

道琼工业指数 开盘大跌186.52点或1.14%，报16,128.67点；标准普尔500指数 跌21.84点或1.16%，至1,855.86点；Nasdaq指数 跌71.66点或1.7%，至4,155.52点。(完)