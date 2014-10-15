俄罗斯金融：外汇存款标售天期将为一个月或以上--财政部官员

路透莫斯科10月15日 - 一位俄罗斯财政部官员周三对路透表示，俄罗斯最新宣布的外汇存款标售的天期将是一个月或者以上。

今日稍早时，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三对记者表示，财政部计划在一个月之内展开外汇存款标售，以平抑卢布波动。

“我们正在考虑一个月期或者是更久的天期，这将取决于流动性预估，”财政部主管长期策略计划部门的主管说。(完) (编译 李婷仪 审校 利棣儿)