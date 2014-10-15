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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 22:25 BJT

表格：美国9月零售销售较前月下降0.3%，表现逊于预估

路透10月15日 - 美国商务部周三公布：

* 美国9月零售销售较前月减少0.3%(预估为减少0.1%)，为2014年1月以来首见下滑；8月为成长0.6%(前值为增长0.6%)

* 美国9月扣除汽车的零售销售较前月减少0.2%(预估为增加0.3%)

　 9月 8月 14年9月/13年9月

零售销售 -0.3 0.6 4.3

扣除汽车 　 -0.2 0.3 3.1

汽车/零部件 　 -0.8 1.9 9.5

电子产品/电器 3.4 0.6 5.8

加油站 -0.8 -1.1 -2.5

扣除汽车/汽油/建材/食品服务

-0.2 0.4 3.3 (完)
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