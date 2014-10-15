表格：美国9月零售销售较前月下降0.3%，表现逊于预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月15日 - 美国商务部周三公布：
* 美国9月零售销售较前月减少0.3%(预估为减少0.1%)，为2014年1月以来首见下滑；8月为成长0.6%(前值为增长0.6%)
* 美国9月扣除汽车的零售销售较前月减少0.2%(预估为增加0.3%)
9月 8月 14年9月/13年9月
零售销售 -0.3 0.6 4.3
扣除汽车 -0.2 0.3 3.1
汽车/零部件 -0.8 1.9 9.5
电子产品/电器 3.4 0.6 5.8
加油站 -0.8 -1.1 -2.5
扣除汽车/汽油/建材/食品服务
-0.2 0.4 3.3 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。