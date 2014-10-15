美国数据：全年财赤降至2008财年来最低的4,830亿美元，9月盈余1,060亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月15日 - 美国财政部周三公布，美国2014财年预算赤字大幅下降约三分之一，至4,830亿美元，为2008财年来最低，因美国经济增长，提振税收。
美国2014财年预算赤字是自2008财年赤字4,590亿美元以来最低，2008财年之前连续的四年赤字均超过1万亿美元。美国2013财年赤字为6,800亿美元。
美国财政部长杰克卢和美国白宫预算管理局局长Shaun Donovan指出，该数据显示美国“回到财政正常化”，因美国2014财年赤字与GDP之比下降至2.8%，为2007财年来最低，且低于美国过去40个财年的赤字与GDP之比均值。
杰克卢在记者会上称，目前美国在财政可持续的阶段，正为美国经济增长提供强健的基础。
“我不认为美国财政目前在紧急的状况，”杰克卢说，“挑战是美国不得不保持经济引擎运行，使美国保持目前达到的经济增长和之后逾10年的经济成长。”
美国9月预算盈余为1,060亿美元，分析师预期为盈余809亿美元，2013年9月为盈余750亿美元。9月是2014年财年最后的一个月。
9月财政收入为3,520亿美元，上财年同期为3,010亿美元。9月财政支出为2,460亿美元，上财年同期为2,260亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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