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债券 | 2014年 10月 15日 星期三 23:33 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.100%，投标倍数为3.86

路透华盛顿10月15日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.100 中值 0.085 低值 0.080 投资 0.101 价格/得标 价格 99.898889 高值得标比率 16.27% 投标倍数 3.86 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,197,200 总投标 96,422,207,200 竞争性投标得标 24,773,990,000 非竞争性投标得标 151,207,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/10/16 到期日 2015/10/15 CUSIP码 912796FB0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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