欧洲股市：劲跌3.2%创2011年来最大单日跌幅，对全球经济增长的忧虑加重

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数劲跌3.2%，在一个月内已大跌11%
* STOXX 600指数市值蒸发2,550亿美元
* 希腊股市和公债收益率在抛售中跌的最凶
* 修正是“买入的机会”-Amundi的Boscher
路透巴黎10月15日 - 周三欧洲股市抛售之势加剧，一主要股指创下约三年来最大单日跌幅，因投资者降低在较高风险资产的敞口，因对全球经济增长的忧虑不断加重。
股市重挫，令STOXX Europe 600指数 市值蒸发2,550亿美元。这规模还要大过葡萄牙国内生产总值(GDP)和欧洲最大的油股皇家荷兰/壳牌石油集团 全部市值。
欧洲股市在午后交易中扩大跌幅，此前美国公布9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。
希腊股市跌幅居前，希腊ATG指数 连续第二日遭到卖压，劲跌6.3%。交易商表示，受累于政治不确定性，以及10年期希腊公债收益率急升，至7.6%以上。
“股市抛售加剧，风险厌恶情绪加剧，全线蔓延至债市和汇市，甚至希腊资产再次出现压力，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌3.2%，收报1,251.87点，为去年12月来首见。今日创下2011年底来最大单日跌幅。
FTSEurofirst 300指数自9月中来累计大跌11%，因对全球经济力道的忧虑不断加重。
周三下跌后，所有主要欧洲股指也跌至去年底收盘水准以下，德国DAX指数 跌幅最大，今年迄今下跌10.3%，可能创下2011年最差表现的一年。
尽管股市出现修正，但许多基金经理认为，这是买入欧股的机会。他们表示，因相对价值吸引、欧洲央行近期推出避免通缩和支持经济的措施，以及欧元下跌。欧元走低应该提振企业业绩。
“新的欧洲经济衰退消息目前已被消化，股市修正接近尾声。目前我们认为是良好的进入点，不是撤出点。”Amundi的Romain Boscher说。
德国股市DAX指数 收挫2.87%，报8,571.95点，英国富时100指数 收跌2.83%，报6,211.64点；法国CAC 40指数 收低3.63%，报3,939.72点。(完)
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