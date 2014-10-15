美国经济：最近几周以温和至适度的步伐增长-美联储褐皮书

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张，显示尽管近期部分数据疲弱，但经济仍在稳步增长。
褐皮书称，经济增长的步伐与9月初发布的上一份报告中的描述基本一致。
褐皮书称，“多数地区报告，消费者支出总体为小幅至适度增长，”与上一份报告基本一致。
零售行业是唯一的例外，纽约联储地区的大型综合性商店表示，销售下降。这与周三稍早公布的零售销售数据一致。数据显示，9月零售销售下降0.3%。
美联储还指出，多个联储地区报告薪资“温和”增长，几个地区表示在建筑和制造业等行业看到薪资上行的压力。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。