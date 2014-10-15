美国经济：最近几周以温和至适度的步伐增长-美联储褐皮书

路透华盛顿10月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张，显示尽管近期部分数据疲弱，但经济仍在稳步增长。

褐皮书称，经济增长的步伐与9月初发布的上一份报告中的描述基本一致。

褐皮书称，“多数地区报告，消费者支出总体为小幅至适度增长，”与上一份报告基本一致。

零售行业是唯一的例外，纽约联储地区的大型综合性商店表示，销售下降。这与周三稍早公布的零售销售数据一致。数据显示，9月零售销售下降0.3%。

美联储还指出，多个联储地区报告薪资“温和”增长，几个地区表示在建筑和制造业等行业看到薪资上行的压力。(完)