全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下滑

路透10月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船运费大跌。

乾散货运价指数跌13点，或1.37%，报935点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌109点，或7.34%，至1,376点。日均获利下降533美元，报9,342美元，为8月7日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升24点，或2.71%，报909点。日均获利上升194美元，至7,282美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌8点，报944点。灵便型船指数 跌4点，报506点。(完)