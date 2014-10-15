芝加哥期市：CBOT大豆期货急跌1.3%，因获利了结和玉米下滑

路透芝加哥10月15日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，受累于玉米市场跌势，以及在过去两日累积上扬4.6%后出现一轮获利了结。

CBOT-11月大豆合约 尾盘跌穿位于30日移动均线的技术支持位，且收在日内低点附近。

豆油期货也走弱，因需求不旺和原油市场疲弱。

豆粕期货连续第七个交易日上升，触及一个月高位，因现货市场供应紧张。加工商不得不放慢压榨步伐，等待新作大豆运抵。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三称，9月大豆压榨量降至9,997万蒲式耳，为2014年8月来最低。

11月大豆期货合约 收跌12-1/4美分，报每蒲式耳9.52-1/2美元。

12月豆粕合约 收涨3.3美元，报每短吨327.3美元。12月豆油合约 收跌0.89美分，报每磅31.98美分。

今日CBOT大豆预估成交量为331,484口，豆粕为106,405口，豆油为104,057口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)