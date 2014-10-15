芝加哥期市：CBOT大豆期货急跌1.3%，因获利了结和玉米下滑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥10月15日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，受累于玉米市场跌势，以及在过去两日累积上扬4.6%后出现一轮获利了结。
CBOT-11月大豆合约 尾盘跌穿位于30日移动均线的技术支持位，且收在日内低点附近。
豆油期货也走弱，因需求不旺和原油市场疲弱。
豆粕期货连续第七个交易日上升，触及一个月高位，因现货市场供应紧张。加工商不得不放慢压榨步伐，等待新作大豆运抵。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三称，9月大豆压榨量降至9,997万蒲式耳，为2014年8月来最低。
11月大豆期货合约 收跌12-1/4美分，报每蒲式耳9.52-1/2美元。
12月豆粕合约 收涨3.3美元，报每短吨327.3美元。12月豆油合约 收跌0.89美分，报每磅31.98美分。
今日CBOT大豆预估成交量为331,484口，豆粕为106,405口，豆油为104,057口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。