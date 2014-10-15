芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2.7%，因商品市场普遍被抛售

路透芝加哥10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫超过2%，受累于商品市场和股市全面被抛售，以及玉米稍早升至一个月高位后投资者获利了结。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 收位较盘中触及的日内高位3.58-1/4美元要低超过10美分。今日的日内高位是9月3日来最高。