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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2.7%，因商品市场普遍被抛售

路透芝加哥10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫超过2%，受累于商品市场和股市全面被抛售，以及玉米稍早升至一个月高位后投资者获利了结。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 收位较盘中触及的日内高位3.58-1/4美元要低超过10美分。今日的日内高位是9月3日来最高。

CME Group数据显示，在周二玉米价格上涨之际，当日未平仓合约减少3,188口，至129.8万口，暗示投资者回补空头。

　　12月玉米合约 大跌9-1/2美分，报3.47-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为266,092口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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