美国债市：公债价格跳涨，因忧虑全球成长和押注美联储会推迟升息

* 长债急升五个大点，之后缩减升幅

* 10年期公债收益率降至17个月低点

* 美国零售销售和其他数据令人失望

路透纽约10月15日 - 美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并加深对全球经济放缓的忧虑。

30年期公债价格 盘中飙升逾五个大点，收益率低见2.673%，此为2012年11月来首见的水平，之后价格缩减升幅。

30年期公债价格最新上涨2-17/32，收益率报2.847%，周五报3.015%。

Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示，公债上涨，因越来越多的迹象显示，欧洲经济不振且中国通胀回落，这样的趋势可能拖累美国经济扩张，促使美国在较长时间内保持低利率。

“考虑到所有这些疲弱因素，市场不得不重新考虑对美联储首次升息时机的预期，”Stith表示，“可能晚于目前的预期，可能在2016年。”

指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益率最新报2.054%，为2013年5月来最低，且低于一些机构投资者认为的关键价格支撑水平2.08%。

“今早连续公布三项疲弱的数据: 多个分项指标普遍令人失望的零售销售、制造业和生产者物价指数，”Action Economics董事总经理Kim Rupert说，“数据令全球经济放缓的忧虑加重。之后对埃博拉疫情的忧虑，令公债价格走势被放大。”

较短期美国公债也上涨，五年期公债 上扬20/32，收益率报1.32%，为去年6月来最低。

“在今年跑输的中期公债今日价格升幅最大，”Stith说，“这表明市场在逆转操作方向。”

公债价格在纽约早盘大幅变动，之前美国商务部公布，9月零售销售较前月减少0.3%，数据令人意外，它提醒投资者谨慎看待消费者需求增长的势头。消费者需求强劲增长是美国经济成长希望的关键所在。

“零售销售数据的基调令人很失望，它表明消费者支出活动在第三季最后一个月非常疲弱，”道明证券策略师Millan Mulraine向客户表示，“消费者信心在近几周恶化，这种不断走弱的势头似乎已延续至本季。”

美国劳工部周三公布，9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为+0.1%)。

策略师和交易商称，美国公债被广泛认为是最安全的投资，且受益于美股持续下跌，以及押注美国利率将上升的投资者买盘。

美国股市周三走低，因持续担忧全球经济，但收盘远高于日低。盘中标普500指数和Nasdaq指数均跌至去年收盘位之下。 (完)

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