美国热股：沃尔玛下调全年营收增长预估后，尾盘股价劲跌3.3%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月15日 - 沃尔玛 下调全年营收增长预估，受累于美元走强，以及去年美国食物福利计划收紧，对该公司的影响大于预期。
沃尔玛周三尾盘时劲跌3.3%，报75.39美元。
沃尔玛首席财务长Charles Holley在投资者和分析师会议上表示，他预计沃尔玛营收较上年的4,731亿美元增长2-3%。
沃尔玛在2月时表示，预计净营收增长将在其3-5%预估区间的低端。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。