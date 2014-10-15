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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 03:56 BJT

美国热股：沃尔玛下调全年营收增长预估后，尾盘股价劲跌3.3%

路透10月15日 - 沃尔玛 下调全年营收增长预估，受累于美元走强，以及去年美国食物福利计划收紧，对该公司的影响大于预期。

沃尔玛周三尾盘时劲跌3.3%，报75.39美元。

沃尔玛首席财务长Charles Holley在投资者和分析师会议上表示，他预计沃尔玛营收较上年的4,731亿美元增长2-3%。

沃尔玛在2月时表示，预计净营收增长将在其3-5%预估区间的低端。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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