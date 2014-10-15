纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，因预报巴西将降雨

路透纽约/伦敦10月15日 - 阿拉比卡咖啡期货周三劲跌近3%，受累于投资者获利了结，因预报巴西将降雨，缓和了对该国持续干旱可能损及作物的忧虑。

原糖期货录得约一个月来最大单日跌幅，可可期货上涨，因美元疲弱和担心埃博拉疫情在西非蔓延会干扰供应。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下挫5.9美分，或2.7%，收报每磅2.1600美元。

Archer Financial Services期货专家Stephen Platt表示，降雨预报引发获利了结，因投资者期待极度炎热和干燥天气将结束的信号。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收平在每吨2,155美元。

ICE-3月原糖期货 跌0.31美分，或1.8%，收报每磅16.50美分，跟随巴西雷亚尔走低。今日跌幅为9月19日来最大。

Liffe-12月白糖期货 收低5.50美元，或1.3%，报每吨421.10美元。

ICE-12月可可期货 上扬51美元，或1.6%，收报每吨3,153美元。Liffe-12月可可期货 上扬29英镑，或1.4%，收报每吨2,064英镑。(完)

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