纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，因预报巴西将降雨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦10月15日 - 阿拉比卡咖啡期货周三劲跌近3%，受累于投资者获利了结，因预报巴西将降雨，缓和了对该国持续干旱可能损及作物的忧虑。
原糖期货录得约一个月来最大单日跌幅，可可期货上涨，因美元疲弱和担心埃博拉疫情在西非蔓延会干扰供应。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下挫5.9美分，或2.7%，收报每磅2.1600美元。
Archer Financial Services期货专家Stephen Platt表示，降雨预报引发获利了结，因投资者期待极度炎热和干燥天气将结束的信号。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收平在每吨2,155美元。
ICE-3月原糖期货 跌0.31美分，或1.8%，收报每磅16.50美分，跟随巴西雷亚尔走低。今日跌幅为9月19日来最大。
Liffe-12月白糖期货 收低5.50美元，或1.3%，报每吨421.10美元。
ICE-12月可可期货 上扬51美元，或1.6%，收报每吨3,153美元。Liffe-12月可可期货 上扬29英镑，或1.4%，收报每吨2,064英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。