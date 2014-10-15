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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 04:27 BJT

美股盘后：EBAY公布业绩后股价大跌3.8%

路透10月15日 - EBAY 周三在美股盘后大跌3.8%，之前该公司公布业绩。

EBAY公布第三季非GAAP每股收益为0.68美元，GAAP每股收益为0.54美元，营收为44亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计EBAY第三季每股收益为0.67美元，营收为43.7亿美元。

EBAY预计第四季非GAAP每股收益为0.88-0.91美元，GAAP每股收益为0.73-0.76美元，营收为48.5-49.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计EBAY第四季每股收益为0.91美元，营收为51.6亿美元。(完)
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