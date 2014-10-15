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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 05:05 BJT

加拿大股市：下滑至八个月低位，因美国数据疲弱和油价下跌

路透多伦多10月15日 - 加拿大主要股指周三下跌至八个月低位，因美国经济数据疲弱燃点对全球经济的忧虑，且油价延续跌势。

加拿大主要股指下跌至修正区域，自上月触及纪录高位后下跌超过11%。

美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌166.80点，或1.19%，报13,869.88点。

10大类股全数收跌，金融股跌幅居前，下挫2.5%，能源股下跌0.6%。(完)
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