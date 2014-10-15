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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.39 +0.51 +1.35 2694731

搜狐 44.84 +1.75 +4.06 532137

网易 88.99 +3.13 +3.65 1132301

百度 205.73 +6.66 +3.35 5930795

台湾

台湾积体电路 20.07 -0.07 -0.35 4540810

联电 2.00 +0.01 +0.50 148472

日月光 5.80 -0.13 -2.19 324433

硅品精密 6.46 -0.09 -1.37 740526

和信超媒体 0.78 -0.03 -3.93 71890

友达 3.95 +0.06 +1.54 183763

中华电信 29.82 -0.13 -0.43 28077

台湾国际航电 51.86 +1.08 +2.13 2252747

香港

中国移动 59.10 -0.46 -0.77 240099

中国联通 14.84 +0.07 +0.47 75689

中国电信 59.96 -0.23 -0.38 10721

中芯国际 4.76 +0.03 +0.63 14512

电讯盈科 6.42 +0.15 +2.39 410

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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