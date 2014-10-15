《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.39 +0.51 +1.35 2694731
搜狐 44.84 +1.75 +4.06 532137
网易 88.99 +3.13 +3.65 1132301
百度 205.73 +6.66 +3.35 5930795
台湾
台湾积体电路 20.07 -0.07 -0.35 4540810
联电 2.00 +0.01 +0.50 148472
日月光 5.80 -0.13 -2.19 324433
硅品精密 6.46 -0.09 -1.37 740526
和信超媒体 0.78 -0.03 -3.93 71890
友达 3.95 +0.06 +1.54 183763
中华电信 29.82 -0.13 -0.43 28077
台湾国际航电 51.86 +1.08 +2.13 2252747
香港
中国移动 59.10 -0.46 -0.77 240099
中国联通 14.84 +0.07 +0.47 75689
中国电信 59.96 -0.23 -0.38 10721
中芯国际 4.76 +0.03 +0.63 14512
电讯盈科 6.42 +0.15 +2.39 410
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。