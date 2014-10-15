美国经济：美联储主席叶伦在闭门会议上对经济表示出信心--彭博

路透华盛顿10月15日 - 彭博新闻周三报导，美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦在周末一个闭门会议上表示，美国经济看来有望成长约3%，通胀将升向联储目标水准。

彭博称，有两位消息人士谈及叶伦这次对G30所做的讲话。G30是一个非营利组织，由民间和公共部门的高级代表组成，主席为前欧洲央行总裁特里谢。

美联储发言人Michelle Smith拒绝对彭博有关这次讲话的报导置评。

德国经济步履蹒跚，日本经济疲软且中国成长放缓，这些迹象让全球金融市场紧张，投资者纷纷抛售风险资产。周三公布的报告显示美国零售销售下滑，亦加重了这种不安情绪。

不过，包括美联储副主席费舍尔在内的多位联储官员在近日表示，他们相信美国经济复苏仍处在正轨，并重申2015年中期升息的预期。

彭博报导中叶伦对经济的评论，与9月中旬最近一次政策会议后公布的美联储官员预测一致。联储官员预计明年美国经济将以2.6-3.0%的速度增长，通胀率将略为升高。(完)