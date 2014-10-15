更新版 1-美国个股：沃尔玛调降营收成长预估，放慢开店速度

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
沃尔玛表示，预计2016年1月止的下一财年营收将增加2-4%，营业利润增幅料较营收持平或略小，因为公司向电商业务额外投入最多5亿美元。
沃尔玛同店销售增幅已经连续六个季度持平或下滑，营收预估下调说明实现业绩复苏需要的时间或许比预期更长。该公司没有给出增长何时加速的时间表。
沃尔玛还表示，将在下财年放慢在美国市场的开店速度，表明其对于美国市场的谨慎态度。包括旧店改造在内，该公司计划下一年度新开60-70家超级购物中心(Supercenter)，少于今年的115家。超级购物中心是该公司旗下的大型店铺形式。
该零售商还缩减了较小型店铺的开店计划，拟增加180-200间社区超市(Neighborhood Market)，也少于今年的270-300家。小规模店铺的表现一直不错。
沃尔玛执行长Douglas McMillon表示，燃料价格下降“对我们有利”，但公司旗下各类店铺的表现“仍有提升空间”。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。