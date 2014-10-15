更新版 1-美国个股：沃尔玛调降营收成长预估，放慢开店速度

沃尔玛表示，预计2016年1月止的下一财年营收将增加2-4%，营业利润增幅料较营收持平或略小，因为公司向电商业务额外投入最多5亿美元。

沃尔玛同店销售增幅已经连续六个季度持平或下滑，营收预估下调说明实现业绩复苏需要的时间或许比预期更长。该公司没有给出增长何时加速的时间表。

沃尔玛还表示，将在下财年放慢在美国市场的开店速度，表明其对于美国市场的谨慎态度。包括旧店改造在内，该公司计划下一年度新开60-70家超级购物中心(Supercenter)，少于今年的115家。超级购物中心是该公司旗下的大型店铺形式。

该零售商还缩减了较小型店铺的开店计划，拟增加180-200间社区超市(Neighborhood Market)，也少于今年的270-300家。小规模店铺的表现一直不错。

沃尔玛执行长Douglas McMillon表示，燃料价格下降“对我们有利”，但公司旗下各类店铺的表现“仍有提升空间”。(完)