更新版1-全球汇率：美国警告欧洲通缩风险，称单靠欧洲央行可能不够

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
该报告的措辞似乎经过仔细斟酌，避免听起来咄咄逼人。德国几十年来一直是美国的重要盟友。
不过奥巴马政府仍认为，德国是欧洲难以捉摸的经济复苏当中缺失的一环。到目前为止，欧洲大陆的许多地方看起来都像是在经历着经济萧条而非复苏。
“提升国内需求的举措，特别是对于德国这样的顺差国家来说，可有助于欧洲和全球经济的进一步再平衡，”美国财政部称。在财政部4月提交给国会的前一份报告中，也曾警告欧洲面临着通缩风险。
德国希望欧洲仍把注意力放在财政撙节方面，而且在上周末的全球金融官员会议上成为关注焦点。与会的官员力图说服德国政府增加支出。
美国再度称，人民币汇率“被明显低估”，但表示中国政府看起来对人民币汇率的干预减轻。这暗示美中两国间围绕汇率政策的紧张形势可能有所缓和。
美国财政部还批评韩国当局干预外汇市场。韩元兑美元 在六周内已下跌5%。
奥巴马政府长期以来一直呼吁韩国政府把干预市场力度降至最低，但在周三直接表示韩元“被低估”，并敦促当局允许韩元进一步升值。
这份半年度的报告检视了美国主要贸易伙伴的经济与外汇政策。报告中并未正式给任何国家贴上外汇操纵国的标签，而且自1994年以来从未这样做过。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。