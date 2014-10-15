更新版1-全球汇率：美国警告欧洲通缩风险，称单靠欧洲央行可能不够

该报告的措辞似乎经过仔细斟酌，避免听起来咄咄逼人。德国几十年来一直是美国的重要盟友。

不过奥巴马政府仍认为，德国是欧洲难以捉摸的经济复苏当中缺失的一环。到目前为止，欧洲大陆的许多地方看起来都像是在经历着经济萧条而非复苏。

“提升国内需求的举措，特别是对于德国这样的顺差国家来说，可有助于欧洲和全球经济的进一步再平衡，”美国财政部称。在财政部4月提交给国会的前一份报告中，也曾警告欧洲面临着通缩风险。

德国希望欧洲仍把注意力放在财政撙节方面，而且在上周末的全球金融官员会议上成为关注焦点。与会的官员力图说服德国政府增加支出。

美国再度称，人民币汇率“被明显低估”，但表示中国政府看起来对人民币汇率的干预减轻。这暗示美中两国间围绕汇率政策的紧张形势可能有所缓和。

美国财政部还批评韩国当局干预外汇市场。韩元兑美元 在六周内已下跌5%。

奥巴马政府长期以来一直呼吁韩国政府把干预市场力度降至最低，但在周三直接表示韩元“被低估”，并敦促当局允许韩元进一步升值。