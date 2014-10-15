美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称考虑新一轮购债举措为时尚早--FBN

路透10月15日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)不应只因为最近股市下跌就考虑启动新一轮刺激。美联储即将结束其当前购债计划。

“现在考虑又一轮量化宽松为时尚早，”他在接受Fox Business Network(FBN)专访时谈到美联储三轮购债举措时表示，“市场修正并不意味着经济出问题了。”美联储实施购债举措旨在压低借款成本，提振美国经济。

美股周三下跌，因国内生产者物价下跌，且零售销售数据疲弱，加剧对全球经济成长减速的担忧。

旧金山联储总裁威廉姆斯周二对路透表示，若通胀前景明显恶化，那么美联储应“认真考虑”恢复购债计划。

但威廉姆斯指出，他并不认为会出现这种低迷状况，预计即便全球经济下滑，美国经济和通胀率上升速度仍将足以让美联储到2015年中期开始加息。

反对美联储当前购债计划的费希尔周三表示，对恢复购债举措的抵触情绪较为普遍。

“货币政策效果有限，”他对Fox Business Network表示。“多数央行官员都认为我们无需推出更多货币刺激举措，无论是我还是美联储主席叶伦。”(完)