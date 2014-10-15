澳新经济指标预测--10月16日-10月23日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月16日(四) 暂无重要经济数据公布 10月17日(五) 暂无重要经济数据公布 10月20日当周 10月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月21日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.0% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.7% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.8% (较上年同期) -- +2.9% 2145 新西兰CPI(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 10月23日(四) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 39.9 出口(亿新西兰元) -- 35.2 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差4.72 截止9月的一年 -- 顺差20.2(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。