金砖国家：10月15日股汇市收盘纵览

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月15日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收跌0.96%或9.48点，报982.60点。
中国股市：沪综指收涨结束三连跌，低通胀推升政策宽松预期
香港股市：恒指收高，全球股市出现企稳迹象
中国汇市：人民币小幅收贬，通胀回落对汇市影响有限
============================================================================
巴西股市：收盘跌逾3%，美国数据疲弱引发全球经济忧虑，压抑对较高风险之新兴市场资产需求。指标Bovespa指数 挫跌3.24%，报56,135.27点。 拉美汇市：拉美货币走软，因美国数据疲弱引发全球经济忧虑
============================================================================
南非股市：收跌逾2%，全球经济成长忧虑，令大宗商品需求受抑。指标Top-40绩优股指数 跌2.19%至41,572点，综合指数 跌2.13%至46,673点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，受南非财长讲话带动
============================================================================
印度股市：休市，因西部的马哈拉施特拉邦(Maharashtra)举行议会选举。周二指标BSE指数 跌0.13%，收报26,349.33点。NSE指数 跌0.26%，收报7,864.00点。
印度汇市：休市，因西部的马哈拉施特拉邦举行议会选举。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.78%，报1,067.050点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.59%，报584.60点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.15%，报40.4505卢布；卢布兑欧元 涨0.12%，报51.7750卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。