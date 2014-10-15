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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 07:20 BJT

金砖国家：10月15日股汇市收盘纵览

路透10月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月15日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收跌0.96%或9.48点，报982.60点。

中国股市：沪综指收涨结束三连跌，低通胀推升政策宽松预期

香港股市：恒指收高，全球股市出现企稳迹象

中国汇市：人民币小幅收贬，通胀回落对汇市影响有限

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巴西股市：收盘跌逾3%，美国数据疲弱引发全球经济忧虑，压抑对较高风险之新兴市场资产需求。指标Bovespa指数 挫跌3.24%，报56,135.27点。 　　拉美汇市：拉美货币走软，因美国数据疲弱引发全球经济忧虑

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南非股市：收跌逾2%，全球经济成长忧虑，令大宗商品需求受抑。指标Top-40绩优股指数 跌2.19%至41,572点，综合指数 跌2.13%至46,673点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，受南非财长讲话带动

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印度股市：休市，因西部的马哈拉施特拉邦(Maharashtra)举行议会选举。周二指标BSE指数 跌0.13%，收报26,349.33点。NSE指数 跌0.26%，收报7,864.00点。

印度汇市：休市，因西部的马哈拉施特拉邦举行议会选举。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.78%，报1,067.050点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.59%，报584.60点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.15%，报40.4505卢布；卢布兑欧元 涨0.12%，报51.7750卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 张涛)
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