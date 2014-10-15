重发-埃博拉疫情：西非死亡人数接近4,500人--WHO

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(重发以修饰标题)
路透阿比让10月15日 - 世界卫生组织(WHO)周三公布的统计结果显示，截至10月12日共计有4,493人死于埃博拉。本次埃博拉全球疫情为历史上最严重的一次。
WHO表示，七个国家共计报告确诊、可能或疑似埃博拉病例8,997个。其中，西班牙和美国有数名医护人员感染，塞内加尔和尼日利亚看来已阻止了病毒的进一步蔓延。
“很明显...几内亚、利比里亚和塞拉利昂的情况正在恶化，(埃博拉)正在持续大范围扩散，”WHO报告称。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。