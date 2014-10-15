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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 06:57 BJT

重发-埃博拉疫情：西非死亡人数接近4,500人--WHO

(重发以修饰标题)

路透阿比让10月15日 - 世界卫生组织(WHO)周三公布的统计结果显示，截至10月12日共计有4,493人死于埃博拉。本次埃博拉全球疫情为历史上最严重的一次。

WHO表示，七个国家共计报告确诊、可能或疑似埃博拉病例8,997个。其中，西班牙和美国有数名医护人员感染，塞内加尔和尼日利亚看来已阻止了病毒的进一步蔓延。

“很明显...几内亚、利比里亚和塞拉利昂的情况正在恶化，(埃博拉)正在持续大范围扩散，”WHO报告称。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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