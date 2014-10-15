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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--10月16日-10月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 

    10月13日当周
    
    10月16日(四)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           10月          --        正10
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   卖超1,790
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超1,865
    
    10月17日(五)
    暂无重要经济指标公布。
    
    10月20日当周
    
    10月19日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          9月           --       -0.2%
                                (较前月)                            --       -0.1%
    
    10月20日(一)
    暂无重要经济指标公布。
    
    10月21日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         9月           --    逆差9,485
                 出口(较上年同期)                                   --        -1.3%
                 进口(较上年同期)                                   --        -1.5%
    
    10月22日(三)
    暂无重要经济指标公布。
    
    10月23日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值         --         51.7 
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季初值        --        +0.5%
                              (较上年同期)                          --        +3.5% (完)
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