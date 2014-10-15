美国个股：eBay调降2014年营收展望，因美元升值及市集部门成长疲弱

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透旧金山10月15日 - 电子商务公司EBay Inc高层主管周三表示，调降2014年营收展望，因美元升值及线上市集部门成长低于预期。该公司并讨论了第三季财报。
这两大因素迫使eBay将2014财年展望调降约3亿美元或每股0.07美元。高层主管表示，eBay正积极降低成本，同时增加行销支出以刺激流量。
约占eBay季度营收半数的线上市集部门，在5月遭到网路攻击，迫使eBay全球用户重设密码，现在仍在努力留住用户。此外，eBay变更搜寻引擎优化策略，以及StubHub成长疲弱，亦冲击线上市集部门。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。