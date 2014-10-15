美国个股：eBay调降2014年营收展望，因美元升值及市集部门成长疲弱

路透旧金山10月15日 - 电子商务公司EBay Inc高层主管周三表示，调降2014年营收展望，因美元升值及线上市集部门成长低于预期。该公司并讨论了第三季财报。

这两大因素迫使eBay将2014财年展望调降约3亿美元或每股0.07美元。高层主管表示，eBay正积极降低成本，同时增加行销支出以刺激流量。

约占eBay季度营收半数的线上市集部门，在5月遭到网路攻击，迫使eBay全球用户重设密码，现在仍在努力留住用户。此外，eBay变更搜寻引擎优化策略，以及StubHub成长疲弱，亦冲击线上市集部门。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)