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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 07:34 BJT

国际油市：美国原油期货在亚洲时段跌逾1美元，因忧虑需求疲弱

路透首尔10月16日 - 美国原油期货价格周四在亚洲交易时段跌逾1美元，延续前一日跌势，由于股市重挫及经济忧虑蔓延，投资者担心石油需求疲弱。

2309 GMT，近月11月美国原油期货 跌1.04美元报每桶80.74美元，周三跌0.06美元至81.78。11月布兰特原油 上日结算价下跌1.26美元至每桶83.78美元。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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