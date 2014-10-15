中美贸易：美商务部确定对中国制冷剂征收高额关税，最高达303.42%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月15日 - 美国商务部周三确定对进口的中国制冷剂征收高额关税，称该商品在美国售价过低，而且是利用中国政府的补贴进行生产。
据商务部的声明，把反倾销和反补贴关税考虑在内，该商品最终关税介于282.54-303.42%。这种制冷剂叫做1,1,1,2-四氟乙烷，用于空调系统。
受到影响的公司包括江苏蓝色星球环保科技股份有限公司、山东东岳集团有限公司 、大连统泰国际贸易有限公司和浙江三美化工有限公司 。
反倾销和反补贴调查申诉由墨西哥Mexichem 旗下子公司Mexichem Fluor提出。
该案还需美国国际贸易委员会11月28日前做出终裁。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。