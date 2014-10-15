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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 07:29 BJT

中美贸易：美商务部确定对中国制冷剂征收高额关税，最高达303.42%

路透华盛顿10月15日 - 美国商务部周三确定对进口的中国制冷剂征收高额关税，称该商品在美国售价过低，而且是利用中国政府的补贴进行生产。

据商务部的声明，把反倾销和反补贴关税考虑在内，该商品最终关税介于282.54-303.42%。这种制冷剂叫做1,1,1,2-四氟乙烷，用于空调系统。

受到影响的公司包括江苏蓝色星球环保科技股份有限公司、山东东岳集团有限公司 、大连统泰国际贸易有限公司和浙江三美化工有限公司 。

反倾销和反补贴调查申诉由墨西哥Mexichem 旗下子公司Mexichem Fluor提出。

该案还需美国国际贸易委员会11月28日前做出终裁。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)
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