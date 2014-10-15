美国与加拿大经济指标预测--10月16日-10月23日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月13日当周
10月16日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月11日当周 29 28.7
四周均值(万人) -- 28.8
续请失业金人数(万人) 10月4日当周 238 238.1
1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.6% +2.5%
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.3% -0.4%
产能利用率 79% 78.8%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 59 59
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 20 22.5
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入577
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出8
10月17日(五)
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 100.4 95.6
建筑许可年率(万户) 102.9 100.3
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 0.1% 持平
(较上年同期) +2.0% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月 84.1 84.6
现况指数 98.0 98.9
预期指数 74.4 75.4
10月20日当周
10月20日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.3%
10月21日(二)
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 509 505
10月22日(三)
1230 美国经季调消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.2%
未经季调的CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
经季调核心CPI(较前月) +0.2% 持平
未经季调核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 美国一周实质所得(较前月) 9月 +0.2% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- -0.1%
除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.6%
1400 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00%
1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.1%
10月23日(四)
1230 美国全国活动指数 9月 -- 负0.21
1300 美国房价(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.4%
美国房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值 10月 57.0 57.5
1400 美国领先指标变动(较前月) 9月 +0.7% +0.2% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。