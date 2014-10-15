企业并购：艾伯维重新考虑收购Shire，因美国税收新举措使困难增大

该消息令Shire股价重挫23%，回到交易谈判在6月曝光前的水平。

规模较大一些的制药商阿斯利康(AstraZeneca) 股价也下跌2.9%，该公司先前拒绝了美国同业辉瑞(Pfizer) 提出的1,180亿美元收购出价。

艾伯维表示，美国财政部上月宣布将对税收规定进行单方面修改， 董事会将于周一开会讨论此事的影响，并考虑撤回还是修改对Shire交易的推荐。

Shire呼吁艾伯维继续这宗交易，称后者董事会若食言不向股东推荐这宗交易，有可能需要支付16.4亿美元的分手费。

Sanford Bernstein分析师Ronny Gal表示，艾伯维若放弃收购Shire，海外收购方出于削减成本的压力，有可能会收购艾伯维，譬如说Valeant Pharmaceuticals International 。

辉瑞在其收购提议被阿斯利康拒绝后，于5月放弃收购打算，但根据英国收购法规，该公司可以在11月底再度提出意向。

许多分析师猜测辉瑞可能向阿斯利康提出更高的报价，希望将合并后公司的注册地放在税收更优惠的英国。(完)