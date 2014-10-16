香港社会：警方以胡椒喷雾阻止封路；警员殴打示威者引发众怒

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 香港警方周四清晨向民主示威者喷射胡椒喷雾，阻止他们封堵特首办公室附近一条交通要道。香港警察昨天殴打一名示威者，引发众怒。
数百人凌晨聚集于湾仔的香港警察总部外头，表达对警察打人的不满，数十人排队就此事提出正式投诉。
香港当局周三表示，涉嫌动手殴打公民党人士曾健超的警察将遭到停职。
警方打人的画面广为流传，给持续近三周的示威活动注入新的动力。
香港电台表示，在最新冲突中，示威者冲出特首办公室旁边的龙和道，拉着塑胶障碍物和其它物体。路透一名摄影记者看到，随后示威者与一些警察扭打在一起。警方使用胡椒喷雾来驱散示威者。
24小时前，示威者突然设置路障封锁上述干道，警察赶来拘捕了45人并清除路障。
示威活动最高峰时，曾有10万人涌上街头，之后大幅减少。不过主要以学生为主的核心成员，持续对港府施压，后者宣称示威活动为非法行为。
周三，香港大亨李嘉诚敦促示威者回家。他表示，如果法治缺堤，将会是香港“最大的悲哀”。
他表示，“恳请大家不要激动，恳请大家不要让今天的激情，变成明天的遗憾，恳切呼吁大家马上回到家人的身旁”。
主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。
中国对香港采取“一国两制”的方针，给予香港一定程度的自治权和自由，以普选为最终目标。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。