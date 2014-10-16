香港社会：警方以胡椒喷雾阻止封路；警员殴打示威者引发众怒

路透香港10月16日 - 香港警方周四清晨向民主示威者喷射胡椒喷雾，阻止他们封堵特首办公室附近一条交通要道。香港警察昨天殴打一名示威者，引发众怒。

数百人凌晨聚集于湾仔的香港警察总部外头，表达对警察打人的不满，数十人排队就此事提出正式投诉。

香港当局周三表示，涉嫌动手殴打公民党人士曾健超的警察将遭到停职。

警方打人的画面广为流传，给持续近三周的示威活动注入新的动力。

香港电台表示，在最新冲突中，示威者冲出特首办公室旁边的龙和道，拉着塑胶障碍物和其它物体。路透一名摄影记者看到，随后示威者与一些警察扭打在一起。警方使用胡椒喷雾来驱散示威者。

24小时前，示威者突然设置路障封锁上述干道，警察赶来拘捕了45人并清除路障。

示威活动最高峰时，曾有10万人涌上街头，之后大幅减少。不过主要以学生为主的核心成员，持续对港府施压，后者宣称示威活动为非法行为。

周三，香港大亨李嘉诚敦促示威者回家。他表示，如果法治缺堤，将会是香港“最大的悲哀”。

他表示，“恳请大家不要激动，恳请大家不要让今天的激情，变成明天的遗憾，恳切呼吁大家马上回到家人的身旁”。

主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。