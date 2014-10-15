欧洲经济指标预测--10月16日-10月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月16日(四) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差33.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差68.57 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差212 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 10月17日(五) 暂无重要经济数据。 10月20日当周 10月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 8月 -- -1.5% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -0.7% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 8月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.3% 10月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差13.86 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 108.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 15.83 10月22日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 -- 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 10月23日(四) 0645 法国企业景气指数 10月 -- 正96 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 48.8 服务业PMI -- 48.4 综合PMI -- 48.4 0730 德国Markit制造业PMI 10月初值 -- 49.9 服务业PMI -- 55.7 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 50.3 50.3 服务业PMI 52.0 52.4 综合PMI 51.7 52.0 0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% (较上年同期) -- +3.9% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 -- 负4 1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负11.40 10月23-28日 0600 德国进口物价(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.9%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 李爽)