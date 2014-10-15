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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 07:45 BJT

****欧洲经济指标预测--10月16日-10月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月13日当周
        
    10月16日(四)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    8月        --    顺差33.12
                 全球贸易收支(亿欧元)                                --    顺差68.57
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          8月        --      顺差212 
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月终值      +0.4%       +0.1%
                                    (较上年同期)                   +0.3%       +0.3%
    
    10月17日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    10月20日当周
    
    10月20日(一)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 9月       --       -0.1%
                                 (较上年同期)                       --       -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              8月       --       -1.5%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                  --       -0.7%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              8月       --       -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                  --       -1.3%
       
    10月21日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            9月       --      顺差13.86
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                9月       --       108.83
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --        15.83
    
    10月22日(三)
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             10月       --       2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)

    10月23日(四)
    0645  法国企业景气指数                               10月          --       正96
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         10月初值         --       48.8
                    服务业PMI                                          --       48.4
                    综合PMI                                            --       48.4
    0730  德国Markit制造业PMI                         10月初值         --       49.9
                    服务业PMI                                          --       55.7
                    综合PMI                                            --       54.1
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       10月初值        50.3      50.3
                      服务业PMI                                       52.0      52.4
                      综合PMI                                         51.7      52.0
    0830  英国零售销售(较前月)                            9月          --      +0.4%
                      (较上年同期)                                     --      +3.9%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                10月          --        负4
    1400  欧元区消费者信心指数                           10月          --    负11.40
    
    10月23-28日
    0600  德国进口物价(较前月)                           9月           --       -0.1%
                      (较上年同期)                                     --       -1.9%(完)
        
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 于春红; 审校 李爽)
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