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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 07:49 BJT

基金产业：市场虽然动荡，但主权财富基金并未抛售股票--贝莱德执行长

路透10月15日 - 美国资产管理公司贝莱德(BlackRock) 执行长Larry Fink周三上午对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，尽管全球市场动荡，但该公司在过去六周发现顶多只有一家主权财富基金在出脱股票。

总体而言，Fink表示他希望看到美国联邦储备理事会(美联储)采取行动，将利率调高至1-1.25%。他相信这样做对美国经济有好处。

该公司周三公布，第三季旗下管理资产以及获利较上年同期分别增加10%和26% 。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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