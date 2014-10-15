基金产业：市场虽然动荡，但主权财富基金并未抛售股票--贝莱德执行长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月15日 - 美国资产管理公司贝莱德(BlackRock) 执行长Larry Fink周三上午对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，尽管全球市场动荡，但该公司在过去六周发现顶多只有一家主权财富基金在出脱股票。
总体而言，Fink表示他希望看到美国联邦储备理事会(美联储)采取行动，将利率调高至1-1.25%。他相信这样做对美国经济有好处。
该公司周三公布，第三季旗下管理资产以及获利较上年同期分别增加10%和26% 。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。