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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 08:01 BJT

美国农业：9月大豆压榨量降至2004年8月来最低，因旧作库存紧张--NOPA

路透芝加哥10月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三表示，9月美国加工商的大豆压榨数量降至2004年8月以来最低，因大豆旧作结转库存紧张而且收割开局迟滞。

NOPA称，协会旗下美国成员9月大豆压榨数量为9,997万蒲式耳，低于8月的1.10633亿，而上年同期为1.08680亿蒲式耳。

9月数据为历来次低纪录，而且是2004年8月以来最低。

路透调查分析师此前平均预估，9月压榨数量为1.07553亿蒲式耳，分析师预估从9,500万至1.17亿蒲式耳不等。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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