美国农业：9月大豆压榨量降至2004年8月来最低，因旧作库存紧张--NOPA

路透芝加哥10月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三表示，9月美国加工商的大豆压榨数量降至2004年8月以来最低，因大豆旧作结转库存紧张而且收割开局迟滞。

NOPA称，协会旗下美国成员9月大豆压榨数量为9,997万蒲式耳，低于8月的1.10633亿，而上年同期为1.08680亿蒲式耳。