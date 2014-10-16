美国农业：9月大豆压榨量降至2004年8月来最低，因旧作库存紧张--NOPA

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透芝加哥10月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三表示，9月美国加工商的大豆压榨数量降至2004年8月以来最低，因大豆旧作结转库存紧张而且收割开局迟滞。
NOPA称，协会旗下美国成员9月大豆压榨数量为9,997万蒲式耳，低于8月的1.10633亿，而上年同期为1.08680亿蒲式耳。
9月数据为历来次低纪录，而且是2004年8月以来最低。
路透调查分析师此前平均预估，9月压榨数量为1.07553亿蒲式耳，分析师预估从9,500万至1.17亿蒲式耳不等。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。