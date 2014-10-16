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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报10月16日

* 头版头条：

--美国零售销售差及油价连日暴泻，增加环球经济前景忧虑，多国债息创新低，美10年债息曾失守2厘关口、跌至17个月低位。

* 其他：

--接近监管机构消息称，香港方面就沪港通已准备就绪，只待中央最后“按钮”，毋须过份解读占中影响，预期“具体通车日期不会有大变化”。

--今日挂牌的3只新股衍生集团 、三和集团 及雅骏 暗盘均升逾一成，这些股份的集资额介乎1.1-2.36亿港元。

--生力啤 被终止多达8个品牌的分销协议，包括港人熟悉的“百威”及“哈尔滨”以及“Hoegaarden”等多个高档酒类。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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