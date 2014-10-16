中国证券：券商3年内至少补充一次资本，建资本补充机制--证监会高层

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海10月16日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会主席助理张育军日前表示，证券公司应充分利用挂牌上市、资本积累等三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理机制。
他指出，证券公司应充分利用挂牌上市、发挥股东和潜在股东的作用实现增资，以及资本积累三条资本补充的主要路径。资本补充计划要与公司战略定位、改善公司治理和股权激励、创新业务发展及客户结构相结合，证监会派出机构、中国证券业协会、证监会基金机构监管部等各方要积极开展相应工作，支持证券公司资本补充，形成合力。 他同时表示，加强风险管理和流动性管理是创新发展的前提。证券公司须持之以恒抓好风控和流动性管理，把压力测试作为风控和流动性管理的重要手段，切实加强融资类业务的风险管理。监管机构则应进一步加强对融资类业务的检查与执法。
随着融资融券、股权质押式回购等创新资本中介业务的迅速崛起，大多数券商均面临资金和资本短缺问题。虽然透过公司债、短期融资券等发债渠道可融得一部分发展资金，但基于国内对券商净资本管理的相关规模，相当多券商仍需要补充大量资本。
沪深证券交易所周三发布新规，启动券商短期公司债试点，允许券商在备案制、余额管理等条件下，发行一年以下的短期公司债。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。