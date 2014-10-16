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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月16日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理张育军日前指出，证券公司必须充分认识资本补充机制的重要性，按照相关办法要求，年内必须通过经董事会批准的三年资本补充规划，三年内要将资本至少补充一次，建立资本补充与管理机制。

* 其他:

--中国保监会近日发布关于流动性风险监管的的征求意见稿，并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试，预计年底前正式发布流动性风险监管规则。

--经中国证监会同意，中国证券业协会拟在机构间私募产品报价与服务系统开展证券公司短期公司债券业务试点，试点即将启动。

--继此前市场传出国家发改委暂停审批企业债发行申请的消息后，知情人士表示，当天发改委已恢复受理企业债发行申请，恢复受理的范围，则限于“省级发改委出具地方债务风险防范意见专项说明的”项目。

--中国证券业协会发布公告称，截至当天，共有28家证券公司获准开展柜台市场业务试点。

--中国船舶工业集团与美国嘉年华集团近日签署了谅解备忘录，双方将在中国设立合资企业，并在中船集团旗下船厂设计、建造中国首艘豪华邮轮。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
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