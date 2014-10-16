《中国报摘》--中国证券报10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条:
--中国证监会主席助理张育军日前指出，证券公司必须充分认识资本补充机制的重要性，按照相关办法要求，年内必须通过经董事会批准的三年资本补充规划，三年内要将资本至少补充一次，建立资本补充与管理机制。
* 其他:
--中国保监会近日发布关于流动性风险监管的的征求意见稿，并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试，预计年底前正式发布流动性风险监管规则。
--经中国证监会同意，中国证券业协会拟在机构间私募产品报价与服务系统开展证券公司短期公司债券业务试点，试点即将启动。
--继此前市场传出国家发改委暂停审批企业债发行申请的消息后，知情人士表示，当天发改委已恢复受理企业债发行申请，恢复受理的范围，则限于“省级发改委出具地方债务风险防范意见专项说明的”项目。
--中国证券业协会发布公告称，截至当天，共有28家证券公司获准开展柜台市场业务试点。
--中国船舶工业集团与美国嘉年华集团近日签署了谅解备忘录，双方将在中国设立合资企业，并在中船集团旗下船厂设计、建造中国首艘豪华邮轮。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。